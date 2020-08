LIVEIm Livestream

Olaf Scholz: "Es wird darum gehen, welchen Weg Deutschland einschlägt"

10.08.2020, 14:02 Uhr | t-online.de

Die SPD hat sich frühzeitig aus der Deckung gewagt und mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl ihren Spitzenkandidaten aufgestellt. Wie schätzt Olaf Scholz selbst seine Chancen auf das Kanzleramt ein?

Die SPD-Spitze hat sich am Montagvormittag auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2021 geeinigt.

Sehen Sie hier im Livestream die Pressekonferenz des Vizekanzlers zu seiner Nominierung.

Der Livestream wird vom BR zur Verfügung gestellt.

14:28 Uhr – Es sei klar, dass heute noch nicht der Wahlkampf beginne. Es muss erst noch gute Regierungsarbeit geleistet und das Projekt Zukunft in die Wege geleitet werden. Dennoch beobachte man die anderen Parteien und wie die nun mit der Kanzlerfrage weiter umgehen werden, so Scholz.

14:26 Uhr – "Ich freue mich über die Nominierung – und ich will gewinnen", schließt Scholz ab.

14:24 Uhr – Scholz trägt die großen Ziele und Aufgaben der SPD vor. Auch Europa spiele eine wichtige Rolle. "Wir sind gefragt, dass wir den Weg von Europa mitformulieren und dass wir helfen, die Zukunft zustande zu bringen. Hier zeigt sich, wer Europa mitformuliert." Deutschland habe mitgeholfen, Europa zusammenzubringen. Das darf nicht bei dem einen Mal bleiben, sondern solle auch in Zukunft so weitergehen.

14:19 Uhr – "Es wird darum gehen, welchen Weg Deutschland einschlägt." Daher zähle, wer regiert und wer den besten Plan hat. Es geht um eine neue Ära. "Es geht um Respekt und Anerkennung. Das sind zentrale Kategorien in der Gesellschaft." Respekt gegenüber Niedriglöhnern sei ein wichtiger Punkt. Jeder habe Respekt verdient, egal wie viel Geld, welcher Herkunft oder welchen Bildungslevels.

14:17 Uhr – Scholz spricht: "Es ist eine große Verpflichtung. Wir haben einen Auftrag der Bürgerinnern und Bürger für Deutschland. Es ist ein Ziel die Bundestagswahl erfolgreich zu bestreiten. Wir wollten sie auch ein wenig mit diesem unerwarteten Ereignis überraschen." Ein paar Mal hätten die SPD-Kollegen telefoniert und waren selbst erstaunt, dass keiner mitbekommen hatte, dass Scholz der SPD-Kanzlerkandidat werden würde.

14:14 Uhr – "In dieser Gemeinsamkeit wissen wir, dass noch mehr zu tun ist. Und wir wollen es gemeinsam tun", so Esken zur Zusammenarbeit mit Scholz. Scholz lächelt. "Olaf Scholz ist mit seienr Erfahrung, seinem Ansehen der richtige Kanzler in dieser Zeit. Er ist unser Kandidat. Er gehört zu unserem Team. Wir freuen uns auf einen Bundestagswahlkampf, in dem wir etwas für die Zukunft unseres Landes tun", so Walter Borjans.

14:10 Uhr – Die SPD hätte ein starkes Konzept entwickelt, um Deutschland wieder zu stärken und vor allem Armut weiter zu bekämpfen. Olaf Scholz sei dafür ein starker Partner, so Walter-Borjans. Ein starkes Europa sei eines der Ziele der SPD.

14:05 Uhr – Walter-Borjans stellt heraus, dass die SPD besonders auch in der Corona-Krise handlungsfähig war. "Das alles wär nicht möglich gewesen, wenn wir nicht einen vertrauensvollen, engen Schulterschluss gehabt hätten. Damit meine ich auch Olaf Scholz." Saskia Esken stimmt zu: "Olaf Scholz teilt mit uns die Vision einer gerechten Gesellschaft. Er ist ein Teamplayer." Sie bittet die Partei und seine Mitglieder um Vertrauen.

14:02 Uhr – Scholz steht lächelnd am Podium. Sein Parteikollege Norbert Walter-Borjans beginnt: "Olaf Scholz genießt hohes Ansehen in der Partei." Es würden noch viele Anforderungen auf die Partei und die Bundesrepublik zukommen. "Die Eigenschaft, Krisen bewältigen zu können, erfüllt Olaf Scholz."

14:00 Uhr – Scholz betritt das Podium, es geht los mit der Pressekonferenz.

13:50 Uhr – Olaf Scholz selbst zeigte sich erfreut über seine Nominierung: "Ich freue mich auf einen tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf in einem starken Team", twitterte er.

13:45 Uhr – Herzlich Willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz von Olaf Scholz. Um 14 Uhr soll es losgehen.