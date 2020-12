Witz der "heute-show"

Statt Björn: AfD lädt zu Veranstaltung mit "Bernd Höcke" ein

02.12.2020, 13:55 Uhr | dpa, cck

Ein später Erfolg der "heute-show"? Seit Jahren nennt die Satire-Sendung den AfD-Politiker Björn Höcke nur Bernd mit Vornamen. Nun lud ein AfD-Landesverband zu einer Veranstaltung mit ebendiesem Bernd.

Kuriose Verwechslung bei der AfD in Nordrhein-Westfalen: Sie lud am Mittwoch Journalisten zu einer Veranstaltung mit "Herrn Bernd Höcke" am 5. Dezember in Höxter ein. Thüringens umstrittener AfD-Chef, der eigentlich Björn mit Vornamen heißt, wird in der ZDF-Satiresendung "heute-show" seit Jahren nur "Bernd" genannt.

Ursprung ist, dass eine Zeitung, die Thüringer Allgemeine, versehentlich mal den falschen Vornamen nutzte. Höcke regte sich daraufhin bei einer Rede darüber auf: "Mein Name ist Björn Höcke!", rief er bei einer Kundgebung. Die "heute-show" griff den Witz auf und ließ ihn seither nicht mehr los: Konsequent nennt Moderator Oliver Welke Höcke "Bernd".

"Interessant. AfD NRW lädt ein zu einer Veranstaltung mit einem gewissen Bernd #Höcke. Das ist dann wohl der Durchbruch", twitterte das ZDF-Landesstudio NRW und postete einen Screenshot der Einladung. Die AfD NRW bestätigte die Echtheit der Einladung. Wie es zu dem Lapsus kam, blieb zunächst unklar.