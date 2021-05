Haseloff: Das ist der Grund für die schlechten Umfragewerte

Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt ist die AfD in Umfragen größte Konkurrenz für die CDU. Ministerpräsident Reiner Haseloff macht dafür auch die Pandemiepolitik im Bund verantwortlich.

Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die CDU-geführte Bundesregierung für die schlechte Stimmung in seinem Bundesland mitverantwortlich gemacht. Hasseloff kritisierte in der "Welt am Sonntag" insbesondere das Gesetz zur Bundesnotbremse, mit dem sich der Bund in der Pandemiebekämpfung mehr Vollmachten auf Kosten der Länder gesichert hatte. Dieses Gesetz habe "sicher ungewollt den rechten Extremisten in die Hände gespielt", sagte Haseloff.