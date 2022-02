Nach Schließung in Russland

Bericht: Deutsche Welle darf Scholz nicht nach Moskau begleiten

05.02.2022, 17:29 Uhr | t-online, NoS

Die russische Regierung hatte vor wenigen Tagen erst das Büro der Deutschen Welle in Moskau schließen lassen. Nun darf der Sender einem Bericht zufolge auch nicht die Reise des Bundeskanzlers begleiten.

Die Deutsche Welle wird Bundeskanzler Scholz offenbar nicht auf seiner Reise nach Moskau Mitte Februar begleiten. Das berichtet der "Tagesspiegel". Demnach soll das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung dem Rundfunk eine Absage erteilt haben. Scholz wolle so möglicherweise ein Konflikt mit Putin vermeiden, hieß es in dem Bericht.

Nachdem der russische Sender Russia Today in Deutschland keine Sendelizenz erhalten hatte, schloss Russland in dieser Woche das Büro der Deutschen Welle in Moskau. Der Sender kündigt juristische Schritte an, Politiker protestieren.