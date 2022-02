Kohlrouladen aus der Dose

AfD-Politiker startet Kochshow – und wird zum Lacher im Netz

Der Berliner AfD-Politiker Gunnar Lindemann startet eine Kochshow auf Youtube. Die "Weltpremiere" von "Gunnars Kochstudio" allerdings lässt Zuschauer lachend und ungläubig zurück.

Die AfD stagniert in Umfragen, der Berliner Landesverband fuhr bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im Herbst ein besonders schlechtes Ergebnis ein. Zeit also für die Erschließung neuer Wählergruppen durch populäre Formate, dachte sich wohl der Berliner AfD-Politiker Gunnar Lindemann.



Am Freitag veröffentlichte er auf Youtube die erste Folge seiner Kochshow "Gunnars Kochstudio". "Maitre Gunnar Lindemann", preist die Beschreibung das Video an, "nimmt uns mit auf eine lukullische Reise durch seine Feinschmecker-Galaxie".

Tim Mälzer dürfte Lindemann mit seiner Show allerdings keine Konkurrenz machen. Er richtet sich nämlich offensichtlich an ein Publikum, dass bisher wenig Kontakt zur Haute Cuisine hatte. Im ersten und bisher einzigen Teil der Show widmet sich Lindemann dem Gericht "Kartoffeln mit Kohlrouladen" – die Rouladen kommen dabei aus der Dose. Ausführlich erklärt Lindemann, wie man die Dose öffnet ("Daumen und Zeigefinger dazu benutzen") – und wie man die Kartoffel von ihrer "Rinde" befreit. "Wie ihr natürlich wisst, Kartoffelschalen schmecken nicht."

"Das ist doch Satire, bitte"

In den sozialen Netzwerken fand Lindemann schnell Fans für seine Show – allerdings eher aus einem politischen Spektrum, das nicht AfD wählt. "Comedy-Talent, vielleicht die größte Entdeckung seit Jahrzehnten", schreibt ein Nutzer unter das von dem Account "Antifa Zeckenbiss" auf Twitter geteilte Video. "Ich kann nicht mehr" oder "Das ist doch Satire, bitte", kommentieren andere.

Dass Lindemann Satire machen will, kann ausgeschlossen werden. Der gelernte Bankkaufmann sorgte in der Vergangenheit bereits häufiger für absurde Schlagzeilen. So teilte sein Sohn 2019 auf seinem Instagram-Profil Fotos von einer Urlaubsreise mit Lindemann, die Vater und Sohn nach Russland und in die umkämpften Donbas-Gebiete um Donezk und Luhansk in der Ukraine führte. Neben verschiedenen Museen statteten die beiden der als nationalistisch geltenden Motorradgruppe "Nachtwölfe" einen Besuch ab. Sein Sohn teilte ein Foto von sich mit einem Maschinengewehr der Reihe AK47. Auf Kritik reagierte Lindemann verständnislos: "Mein Sohn interessiert sich für Geschichte, warum sollte er da nicht auch Fotos machen?“, sagte er dem "Tagesspiegel".

Lindemann sitzt seit 2016 für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus. Der 52-Jährige hat bei der Wahl im Herbst im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf das Direktmandat geholt. Im Osten Berlins schneidet die AfD traditionell besonders stark ab.