In Schleswig-Holstein G├╝nther will Jamaika-Koalition fortsetzen Von dpa Aktualisiert am 11.05.2022 - 17:21 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ist sehr beliebt bei den Menschen in Schleswig-Holstein: Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther. (Quelle: Metodi Popow/imago-images-bilder)

Der Wahlsonntag lief ├Ąu├čerst erfolgreich f├╝r Daniel G├╝nther und die CDU. Seine Partei ist die mit Abstand st├Ąrkste Kraft Schleswig-Holsteins. Nun hat der Ministerpr├Ąsident offenbar die Fortsetzung der Jamaika-Koalition vorgeschlagen.

Schleswig-Holsteins Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther will einem an diesem Mittwochabend tagenden kleinen Parteitag der Landes-CDU offiziell vorschlagen, die Koalition mit Gr├╝nen und FDP in der neuen Legislaturperiode fortzusetzen. Dar├╝ber berichtete die "Welt", die sich auf Angaben eines Mitglieds des CDU-Landesvorstandes beruft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte G├╝nther diesen Vorschlag auch bereits am Dienstagabend der CDU-Landtagsfraktion unterbreitet.

F├╝r eine Mehrheit im Landtag br├Ąuchte die CDU keine Dreierkoalition. Sie k├Ânnte auch mit allen anderen Parteien im Landtag Zweierb├╝ndnisse bilden, Gr├╝ne und FDP inklusive.

G├╝nther m├Âchte weiterhin mit FDP und Gr├╝nen regieren

G├╝nther werde den ungew├Âhnlichen Schritt mit der hohen Zustimmung erkl├Ąren, die das Jamaika-B├╝ndnis in der Bev├Âlkerung genie├če, hie├č es laut "Welt" in Parteikreisen. Die Nord-CDU war aus der Landtagswahl am Sonntag als mit Abstand st├Ąrkste Partei hervorgegangen.