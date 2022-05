Bericht: Janine Wissler kandidiert erneut für Linken-Vorsitz

Janine Wissler will erneut f├╝r den Linken-Vorsitz kandidieren. Das berichtet die "Tagesschau" exklusiv. Demnach will die Parteivorsitzende Ende Juni auf dem Parteitag erneut antreten.

Zuvor hatte Wissler erkl├Ąrt, sie sehe trotz der Krise in ihrer Partei Chancen, k├╝nftig wieder gute Ergebnisse bei Wahlen einzufahren. "Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Wir haben es selber in der Hand", sagte Wissler am Samstag bei einem Landesparteitag der Linken in Hannover.