Wissler hatte zuvor bei einem Auftritt auf dem Landesparteitag der Linken in Hannover am Samstag ihre erneute Kandidatur zun├Ąchst nicht erw├Ąhnt. Offen bleibt weiterhin, ob auch der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag, S├Âren Pellmann, Ende Juni f├╝r den Bundesvorsitz kandidieren wird. Wie Wissler hatte auch Pellmann angek├╝ndigt, dazu in den kommenden Tagen eine Entscheidung verk├╝nden zu wollen. Aus der Parteizentrale war am Samstag zu h├Âren, dass eine Kandidatur Pellmanns noch nicht bekannt sei.

Ramelow: Linkspartei hat drei Machtzentren

F├╝r Th├╝ringens Ministerpr├Ąsidenten Bodo Ramelow ist die Linkspartei derzeit eine Baustelle. Es gehe nicht nur um Personalentscheidungen. "Wir brauchen einen Strukturwechsel", sagte Ramelow am Samstag am Rande eines Landesparteitags der Th├╝ringer Linken in Bad Blankenburg.

Ein Problem der Partei sei, dass sie quasi drei Machtzentren habe, den Bundesvorstand, die Bundestagsfraktion und den Bundesausschuss. Diese g├Ąben auf eine Frage manchmal drei kontr├Ąre Antworten. "Das kann nicht funktionieren", sagte Ramelow. Ihm sei es wichtig, dass die Linke k├╝nftig mit einer Stimme spreche.