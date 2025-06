Über das Verhältnis von Trump zu Putin wird viel spekuliert. Aber was treibt den US-Präsidenten in seiner Russlandpolitik wirklich an? Das sagen Experten.

Weder verhängt die Trump-Regierung neue Sanktionen gegen Russland, noch stellt sie der Ukraine neue Waffenlieferungen in Aussicht. Stattdessen scheint Trump das Interesse an dem Konflikt zu verlieren und nach einem Ausweg für sich zu suchen.

"Trump hat ein Faible für Autokraten"

Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München : "Die Ukraine ist für Trump nur eine Funktion. Sein eigentliches Ziel ist die Normalisierung der Beziehungen zu Russland, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene. Dem steht Russlands Krieg gegen die Ukraine im Wege, auch innenpolitisch. Deshalb muss er diesen Konflikt lösen, aber er hat kein originäres Interesse an der Ukraine. Das zeigt sich auch darin, dass Trump immer nur russische Positionen einnimmt. Aus der gemeinsamen Linie mit den Europäern ist er direkt wieder ausgeschert, nachdem Putin ihm einen Brotkrumen hingeworfen hatte.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsexpertin der FDP : "Alles, was wir über den US-Präsidenten wissen, ist, dass wir nichts wirklich wissen, da sein politisches Ziel im Unklaren bleibt. Er hat inzwischen erkennen müssen, dass seine Ankündigung den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bis heute – geschweige denn in 24 Stunden – nicht beenden konnte.

Nach den Telefonaten zwischen Trump und Putin, den Treffen der US- und der russischen Delegationen unter Leitung der jeweiligen Außenminister und dem öffentlichen, unschönen Druck auf Präsident Selenskyj im Weißen Haus, wird er wahrnehmen, dass Putin an einem Frieden null interessiert ist. Denn seitdem der Präsident mit Putin spricht, haben die Angriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine drastisch zugenommen. Das kann nicht spurlos an Trump vorbeigegangen sein.