Er steht wegen seiner Kreml-NĂ€he weiter in der Kritik: Mehrere SPD-Mitglieder fordern, Altkanzler Gerhard Schröder aus der Partei auszuschließen. Am 15. Juni sollte darĂŒber verhandelt werden, doch jetzt kam etwas dazwischen.

Die mĂŒndliche Verhandlung des SPD-Unterbezirks Region Hannover ĂŒber mehrere AntrĂ€ge zum Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder wird verschoben. Weil ein Mitglied der Schiedskommission erkrankt sei, könne der Termin nicht wie geplant am 15. Juni stattfinden, teilte der GeschĂ€ftsfĂŒhrer des Parteibezirks Hannover, Christoph Matterne, am Donnerstag mit. Die parteiöffentliche Verhandlung soll nun am 22. Juni im Kurt-Schumacher-Haus in Hannover stattfinden.