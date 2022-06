Angela Merkel hat als Bundeskanzlerin mit ihren ├äu├čerungen zur Ministerpr├Ąsidenten-Wahl in Th├╝ringen Anfang 2020 Rechte der AfD verletzt. Das stellte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe fest. Merkel habe gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien versto├čen, entschieden die Richterinnen und Richter mit einem am Mittwoch verk├╝ndetem Urteil. Merkel habe sich in amtlicher Funktion "in einseitig parteiergreifender Weise" negativ zur AfD ge├Ąu├čert, sagte Vizegerichtspr├Ąsidentin Doris K├Ânig bei der Urteilsverk├╝ndung am Mittwoch.