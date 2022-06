Solidarität mit der Ukraine? Wagenknecht will Passage streichen

Bericht ├╝ber ├änderungsantrag Solidarit├Ąt mit der Ukraine? Wagenknecht will Passage streichen Von t-online , afp , dpa 15.06.2022 - 21:00 Uhr Lesedauer: 2 Min. Sahra Wagenknecht (Archiv): Eine Gruppe um die ehemalige Fraktionschefin will einige Passagen aus einem Leitantrag streichen. (Quelle: Christian Spicker/imago-images-bilder)

Kurskorrektur in der Russlandpolitik? Die Linkspartei will sich in einem Leitantrag mit der Ukraine solidarisieren ÔÇô doch dagegen regt sich offenbar Widerstand.

In der Linkspartei zeichnet sich vor dem Parteitag in der kommenden Woche heftiger Streit ├╝ber den Umgang mit Russland ab: Eigentlich will die Parteif├╝hrung bei dem Treffen in Erfurt einen Leitantrag vorlegen, der sich klar gegen den russischen Angriffskrieg positioniert und sich mit der Ukraine solidarisiert ÔÇô doch eine Gruppe Delegierter will daran offenbar weitreichende ├änderungen vornehmen. Das berichtet der "Spiegel", dem ein entsprechender ├änderungsantrag bereits vorab vorliegt.

Mit diesem wollen rund 50 Personen um die ehemalige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht einige Passagen aus dem Leitantrag streichen, darunter auch die Solidarit├Ątsbekundung mit der Ukraine. Diese lautet demnach:

"Wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands aufs Sch├Ąrfste. Unsere Solidarit├Ąt gilt den Menschen in der Ukraine, die leiden, Widerstand leisten oder flu╠łchten mu╠łssen. Unsere Solidarit├Ąt geh├Ârt ebenso den Menschen in Russland, die sich gegen den Krieg stellen, desertieren und dafu╠łr Verfolgung befu╠łrchten mu╠łssen; den Menschen, die sich weltweit gegen Krieg stellen, und die Menschen auf der Flucht unterstu╠łtzen."

In einem entsprechenden Erg├Ąnzungstext der Wagenknecht-Gruppe steht den Informationen zufolge zwar, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine v├Âlkerrechtswidrig sei. Allerdings wird auch anderen L├Ąndern indirekt eine Mitschuld an dem russischen Angriff gegeben: "Die jahrelange demonstrative Missachtung der von russischer Seite artikulierten Sicherheitsinteressen fu╠łhrte in diesen nicht zu rechtfertigenden Krieg", zitiert der "Spiegel" daraus.