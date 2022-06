Eigentlich h├Ątte die AfD den Vorsitz in drei Aussch├╝ssen ├╝bernehmen k├Ânnen. Doch ihre Kandidaten wurden nicht gew├Ąhlt. Also zog die Partei mit einer Klage nach Karlsruhe.

Die AfD-Fraktion im Bundestag muss vorerst weiter auf den Vorsitz in drei Aussch├╝ssen verzichten. Das Bundesverfassungsgericht lehnte es im Eilverfahren ab, die von den anderen Abgeordneten nicht gew├Ąhlten AfD-Kandidaten vorl├Ąufig einzusetzen. Die abschlie├čende Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus. Es sei "nicht von vornherein v├Âllig ausgeschlossen", dass hier Rechte der AfD-Fraktion verletzt seien, teilten die Karlsruher Richterinnen und Richter am Donnerstag mit.

AfD nennt Ausschluss Bruch mit jahrzehntelangen Gepflogenheiten

An die AfD waren so der Innen- und der Gesundheitsausschuss sowie der Ausschuss f├╝r Entwicklungszusammenarbeit gefallen. ├ťblicherweise benennen die Fraktionen f├╝r ihre jeweiligen Aussch├╝sse dann auch einfach den oder die Vorsitzende ÔÇô nur bei Widerspruch wird gew├Ąhlt. Dabei hatten die anderen Abgeordneten am 15. Dezember in allen drei Aussch├╝ssen die AfD-Kandidaten durchfallen lassen. Ein zweiter Anlauf am 12. Januar endete mit demselben Ergebnis. Die AfD spricht von einem Bruch jahrzehntelanger Gepflogenheiten und hat geklagt.