Ex-FDP-Chef Martin Bangemann ist tot

Bangemann wurde am 15. November 1934 als Sohn eines Schlossers in Wanzleben in Sachsen-Anhalt geboren, aufgewachsen ist er im ostfriesischen Emden. Nach dem Abitur in Emden studierte er in T├╝bingen und M├╝nchen Rechtswissenschaften, sp├Ąter promovierte er in M├╝nchen.