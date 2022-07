Dresden: FDP-Politiker Dirk Hilbert bleibt gewinnt OB-Wahl

Der FDP-Politiker Dirk Hilbert hat sich schon vor Ausz├Ąhlung aller Stimmen zum Sieger der Oberb├╝rgermeisterwahl in Dresden erkl├Ąrt. Der 50-J├Ąhrige lag am Sonntag nach Ausz├Ąhlung in 535 von 538 Wahllokalen uneinholbar vorn. Auf Hilbert entfielen zu diesem Zeitpunkt 45,3 Prozent der Stimmen, auf seine Widersacherin Eva J├Ąhnigen (Gr├╝ne) 38,4 Prozent. Hilbert bleibt damit f├╝r weitere sieben Jahren Oberb├╝rgermeister von Dresden. "Dresden hat die Mitte gew├Ąhlt", rief er auf einer Wahlparty seinen Anh├Ąngern zu.