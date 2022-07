AfD-Spitze greift Verfassungsschutz an: "Wir lassen uns nicht kaputt machen"

AfD will alternative Medienkanäle gründen

Die AfD kündigte zudem an, den etablierten Medien Konkurrenz zu machen und die Gründung und Unterstützung alternativer Kanäle zu prüfen. "Wir kommen nirgends vor, ich werde in keine Talkshows eingeladen – das kann nicht sein", sagte Bundesparteichefin Alice Weidel am Samstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Parteitags der baden-württembergischen AfD in Stuttgart. Die AfD müsse sich deshalb Gedanken machen, alternative Medienkanäle zu gründen und zu unterstützen. "So geht es nicht weiter."