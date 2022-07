Bei Twitter fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Ein Nutzer fragt etwa: "Seit wie vielen Jahren?". Ein anderer schreibt: "Guter Witz, Trixi." Einige fragen sich auch, was der Unterschied sein soll zu den Inhalten, die die Politikerin sonst so postet. "Sie meinen für den Fall, dass Beiträge gepostet werden, die definitiv über ihrem intellektuellen Level liegen", ist ein Kommentar.

Beatrix von Storch trat 2013 in die Alternative für Deutschland (AfD) ein. 2016 war sie zur Landesvorsitzenden der AfD Berlin gewählt worden, überstand die Neuwahl 2021 allerdings nicht in diesem Amt. Inzwischen ist sie stellvertretende Bundessprecherin. Immer wieder gerät sie mit transfeindlichen Kommentaren in die Kritik. In der Corona-Pandemie hatte sie sich etwa gegen das Impfen ausgesprochen.