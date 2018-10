SPD im Tiefflug, Union verliert

Grüne bundesweit laut Umfrage zweitstärkste Kraft

21.10.2018, 10:51 Uhr | jmt, t-online.de

Das Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck mit Claudia Roth: In der jüngsten Forsa-Umfrage sind die Grünen deutlich zweitstärkste Kraft im Bund. (Quelle: imago)

Die Grünen scheinen derzeit kaum aufzuhalten zu sein: Nach dem Wahlerfolg in Bayern trennten sie im Bund laut einer Umfrage nur noch wenige Prozent von der Union – wenn morgen Wahlen wären.

Der Höhenflug der Grünen setzt sich auch im Bund fort: Nach der Landtagswahl in Bayern und den guten Umfragewerten in Hessen steigt die Partei nun auch im Bund erneut in der Gunst der Wähler.



Nun stehen die Grünen bei 21 Prozent

Im neusten RTL/n-tv-Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa legen die Grünen im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte zu, kommen damit auf 21 Prozent und wären damit deutlich zweitstärkste würde morgen gewählt.



Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 27 % | GRÜNE 21 % | AfD 15 % | SPD 14 % | FDP 9 % | DIE LINKE 9 % | Sonstige 5 %

➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu

➤ Verlauf: https://t.co/QebW8kam1g pic.twitter.com/YbUICuExyS — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) October 20, 2018

Die Union verliert derweil einen Prozentpunkt und sinkt damit auf 27 Prozent Zustimmung. Auch die SPD setzt ihren Trend fort – und verliert zwei Prozentpunkte. Derzeit stehen die Sozialdemokraten damit nur noch bei 14 Prozent und damit knapp hinter der AfD, die bei 15 Prozent liegt. Linke und FDP bleiben unverändert bei neun Prozent.







Besonders katastrophal trifft die Entwicklung aus Sicht der SPD auch die Parteivorsitzende Andrea Nahles: Nur zehn Prozent aller Befragten würden sich für sie als Kanzlerin entscheiden, berichtet n-tv. Das sei der schlechteste Wert für eine potenzielle Kanzlerkandidatin seit 25 Jahren.