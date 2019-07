Sonntagstrend

Umfrage: Union setzt sich wieder von Grünen ab

21.07.2019, 09:49 Uhr | rtr

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Kanzlerin Angela Merkel: Die Union steht in den Umfragen wieder besser da. (Quelle: Fabrizio Bensch/Reuters)

Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, dann lägen die Unionsparteien vorne, so eine aktuelle Umfrage. Für die Grünen zeigt der Trend dagegen in eine andere Richtung.

Die Union legt einer Umfrage zufolge in der Wählergunst zu. CDU/CSU gewinnen einen Punkt und kommen jetzt auf 27 Prozent, geht aus dem Sonntagstrend hervor, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt. Auch die FDP steigert sich demnach um einen Punkt auf 9 Prozent.

AfD und Linke unverändert

Die Grünen büßen dagegen zwei Punkte ein und erreichen jetzt 22 Prozent. Die SPD verliert einen Zähler und landet bei 14 Prozent. Die AfD würden wie in der Vorwoche 13 Prozent der Befragten wählen, wie Linken ebenfalls unverändert 9 Prozent.







Befragt wurden insgesamt 1.908 Menschen im Zeitraum vom 11. bis zum 17. Juli. Die Frage lautete: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"