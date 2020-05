Aktuelle Erhebung

Umfrage: Union legt weiter zu – SPD verliert

17.05.2020, 12:46 Uhr | rtr

CSU-Parteichef Markus Söder und Bundeskanzlerin Angela Merkel: In der aktuellen Umfrage bauen CDU und CSU ihren Vorsprung leicht aus. (Archivbild) (Quelle: Christian Spicker/imago images)

Die Corona-Demonstrationen mögen den Eindruck erwecken, dass die Unterstützung für die Corona-Politik der CDU schwindet. Doch eine Umfrage zeigt: Genau das Gegenteil ist der Fall – die Union legt erneut zu.

Die Union legt einer aktuellen Erhebung zufolge in der Wählergunst weiter zu. CDU und CSU kommen nach einer Umfrage des Instituts Kantar zusammen auf 39 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, wie die Zeitung "Bild am Sonntag" vorab berichtete. Der Koalitionspartner SPD büßte dagegen einen Zähler ein auf 16 Prozent.

Unverändert bleiben demnach die Grünen (14 Prozent) und die Linkspartei (acht Prozent). Die AfD verliert einen Punkt und liegt bei elf Prozent, während die FDP einen Punkt auf sechs Prozent gewinnt.