"Diese Regierung ist fertig": Söder fordert Neuwahlen

Ein Rechtsruck erfasst Europa. Bei der Wahl zum EU-Parlament erleben populistische Parteien einen gewaltigen Aufschwung. Es gibt allerdings auch Ausnahmen.

Buttersäure-Angriff vor Wahllokal in Brandenburg

13.40 Uhr: Vor einem Wahllokal in der Gemeinde Am Mellensee in der Region Fläming hat es am Sonntag eine mutmaßliche Buttersäure-Attacke gegeben. Von der verschütteten Flüssigkeit am Boden breitete sich ein extrem beißender Gestank aus, wie Wahlleiterin Heike Sobota schildert. Auch Landeswahlleiter Herbert Trimbach spricht von einem "Buttersäure-Anschlag" auf den Eingang eines Wahllokals für die Europa- und Kommunalwahlen. Die Polizei bestätigt zunächst nicht, dass es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure handelte.

"Man hat wahrscheinlich auf den Wahlsonntag abgezielt und wollte stören", vermutet Sobota. Der reguläre Zugang zu den Wahlurnen wurde für die Bürger gesperrt, die über geöffnete Fenstertüren einen anderen Weg ins Gebäude der Gemeindevertretung nehmen mussten. "Wir mussten ein bisschen improvisieren."

Strack-Zimmermann: Junge Leute lassen sich nicht mehr rechts oder links einordnen

13.11 Uhr: Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält eine genaue Analyse des veränderten Wahlverhaltens vieler junger Menschen in Europa für nötig. Es sei ein "grundsätzliches Phänomen", dass jüngere Menschen in einem offenen Europa mit einem offenen Arbeitsmarkt und vielen Möglichkeiten "eine starke Affinität sehr konservativ bis rechts haben", so Strack-Zimmermann in Berlin. "Das müssen wir generell mal zur Kenntnis nehmen."

Ihrer Meinung nach kann man die Jugend nicht rechts oder links einordnen. Junge Leute, die heute aufwachsen, seien mit vielen Unsicherheiten konfrontiert, wie etwa dem Krieg in der Ukraine oder Unsicherheiten bezüglich ihrer Jobsituation. "Ich kann Ihnen nur sagen, in den sozialen Netzwerken haben wir sehr, sehr viele junge Menschen erreicht. Wir sind dort auch in guter Kommunikation und umso wichtiger ist es, deren Gefühlslage auch zu erkunden, um eben auch für die nächsten Wahlen sie wieder für uns zu gewinnen", sagte sie.

Wagenknecht begeistert von Wahlerfolg

13.10 Uhr: "Das ist mehr, als ich erwartet hatte", sagt Sahra Wagenknecht zu den vom BSW eingefahrenen 6,2 Prozent bei der Europawahl. Es sei richtig gewesen, die neue Patei – das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) – zu gründen, und ein "wunderbarer Start". Das Potenzial sowohl in Ost und West sei noch groß. Der Fokus liege jetzt auf den Landtagswahlen im Osten und den weiteren Aufbau der Partei, die bisher rund 600 Mitglieder hat.

SPD-Generalsekretär will nächste EU-Wahl wieder mit Prozenthürde

12.37 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert plädiert dafür, bei der nächsten Europawahl wieder eine Prozenthürde für den Einzug in das Europäische Parlament einzuführen. Die "Frikassierung von politischen Interessen" müsse aufhören, fordert Kühnert nach dem SPD-Präsidium. Er verwies auf die hohen Prozentzahlen für die Kleinstparteien. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2014 eine Dreiprozenthürde bei der Europawahl in Deutschland gekippt.

Vom Hausarrest ins EU-Parlament

12.34 Uhr: Aus dem Hausarrest ins Europaparlament: Die italienische Lehrerin Ilaria Salis, die derzeit in Ungarn wegen eines Überfalls auf Rechtsextremisten vor Gericht steht, ist bei der Europawahl in ihrer Heimat zur Abgeordneten gewählt worden. Als Kandidatin des linksgrünen Bündnisses AVS bekam die 36-Jährige so viele sogenannte Vorzugsstimmen, dass ihr ein Mandat sicher ist. Das Bündnis verdoppelte sein Ergebnis im Vergleich zur Europawahl 2019 auf 6,7 Prozent.

AVS und Salis' Familie fordern ihre sofortige Freilassung. Der Fall belastet seit einiger Zeit auch die Beziehungen zwischen den EU-Partnern Ungarn und Italien. Salis soll im Februar vergangenen Jahres zusammen mit anderen Gegendemonstranten auf Teilnehmer eines SS-Gedenkens mit Schlagstöcken, Hämmern und Bleihandschuhen losgegangen sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden sechs Menschen schwer verletzt. Auch zwei deutsche Links-Aktivisten sollen beteiligt gewesen sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Barley: SPD knüpft Wahl von der Leyens an Bedingungen

12.21 Uhr: Die SPD-Europaabgeordnete Katarina Barley betont, dass die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament an ihrer Bedingung für die Wiederwahl von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen festhalten. Die Konservativen der EVP seien die stärkste Kraft, sagt sie. Natürlich seien die Sozialdemokraten bereit, eine "demokratische Mehrheit" für von der Leyen zu finden – dies sei zahlenmäßig auch möglich.