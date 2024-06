SPD-Chef kündigt nach schwachem Wahlergebnis Konsequenzen an

Mit Blick auf die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron von Neuwahlen im Parlament fordert er, Scholz "muss darüber nachdenken, ob er das auch tun sollte oder ob er unsere ausgestreckte Hand ergreift und wir gemeinsam die großen Themen klären". Ein Weiter so könne es nicht geben. Zudem müsse man aufhören, "immer nur über andere Parteien zu sprechen, vor Rechtspopulisten zu warnen, uns gegenseitig abzuverlangen, dass wir Bekenntnisse zu allen möglichen Themen abgeben". In Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden im September neue Landtage gewählt.

Frankreichs Finanzminister: Keine Parlamentswahl wie jede andere

9.45 Uhr: In Frankreich schalten die Parteien nach der von Präsident Emmanuel Macron überraschend angesetzten Neuwahl des Parlaments in den Wahlkampfmodus. "Dies wird die folgenreichste Parlamentswahl für Frankreich und für die Franzosen in der Geschichte der Fünften Republik sein", sagt Finanzminister Bruno Le Maire im Gespräch mit dem Radiosender RTL. Man dürfe nicht denken, dass es sich um eine Wahl wie jede andere handele. Diese findet am 30. Juni statt, weniger als einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris.