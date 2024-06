Ein Rechtsruck erfasst Europa. Bei der Wahl zum EU-Parlament erleben populistische Parteien einen gewaltigen Aufschwung. Es gibt allerdings auch Ausnahmen.

"Neubegründungprozess": Linke will sich neu aufstellen

15.25 Uhr: Die Führung der Linkspartei kündigt nach dem Debakel bei der Europawahl einen Neuanfang an, der mittelfristig auch personelle Konsequenzen nicht ausschließt. Das Wahlergebnis habe gezeigt, dass es der Linken "im Moment an einem klaren Markenkern" fehle, sagt Parteichef Martin Schirdewan. Dies müsse die Partei nun angehen: Schirdewan spricht dabei von einem "Neubegründungsprozess der Linken".

Entscheidungen zu programmatischen und womöglich auch zu personellen Fragen sollen mit Blick auf den Parteitag im Oktober fallen, wie Schirdewan sagt. Die Partei werde das Wahlergebnis nun intern "sehr gründlich, sehr ehrlich, auch sehr schonungslos besprechen", um sich dann für die Bundestagswahl 2025 aufzustellen.

Neuer Ampel-Zoff: Streit zwischen Kevin Kühnert und Ricarda Lang

15.17 Uhr: Nach der Europawahl bricht in der Ampel-Koalition neuer Streit aus. In einem Phoenix-Interview spricht SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert von einer "Kontaktschande" zu den Koalitionspartnern FDP und Grünen, die einer der Gründe für das schwache Abschneiden der SPD sei. Die Koalitionspartner würden von einem Teil der Bevölkerung "sehr stark abgelehnt". Dies färbe auch auf die SPD ab.

Grünen-Chefin Ricarda Lang fordert die Sozialdemokraten ihrerseits zur Zurückhaltung auf: "Ich glaube, bei solchen schlechten Ergebnissen für alle drei Koalitionspartner ist jeder gut beraten, jetzt vor seiner eigenen Haustür zu kehren und nicht einfach zu sagen: Die anderen sind schuld. Ich glaube, eine Wahlauswertung fängt man bei sich selbst an. Wir tun das auf jeden Fall und zeigen nicht einfach mit dem Finger auf andere."

CDU-Chef: Bundesregierung muss von der Leyen vorschlagen

13.40 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz fordert Bundeskanzler Olaf Scholz auf, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit vorzuschlagen. Die konservative Parteienfamilie EVP sei klarer Wahlsieger und stärkste Fraktion im neuen Europäischen Parlament. Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung das Wahlergebnis nun so interpretiere, dass sie von der Leyen im EU-Rat vorschlage. "Ohne EVP wird es keine Personalentscheidung in der Mitte geben", warnt er.

Buttersäure-Angriff vor Wahllokal in Brandenburg

13.40 Uhr: Vor einem Wahllokal in der Gemeinde Am Mellensee in der Region Fläming hat es am Sonntag eine mutmaßliche Buttersäure-Attacke gegeben. Von der verschütteten Flüssigkeit am Boden breitete sich ein extrem beißender Gestank aus, wie Wahlleiterin Heike Sobota schildert. Auch Landeswahlleiter Herbert Trimbach spricht von einem "Buttersäure-Anschlag" auf den Eingang eines Wahllokals für die Europa- und Kommunalwahlen. Die Polizei bestätigt zunächst nicht, dass es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure handelte.

"Man hat wahrscheinlich auf den Wahlsonntag abgezielt und wollte stören", vermutet Sobota. Der reguläre Zugang zu den Wahlurnen wurde für die Bürger gesperrt, die über geöffnete Fenstertüren einen anderen Weg ins Gebäude der Gemeindevertretung nehmen mussten. "Wir mussten ein bisschen improvisieren."

Strack-Zimmermann: Junge Leute lassen sich nicht mehr rechts oder links einordnen

13.11 Uhr: Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält eine genaue Analyse des veränderten Wahlverhaltens vieler junger Menschen in Europa für nötig. Es sei ein "grundsätzliches Phänomen", dass jüngere Menschen in einem offenen Europa mit einem offenen Arbeitsmarkt und vielen Möglichkeiten "eine starke Affinität sehr konservativ bis rechts haben", so Strack-Zimmermann in Berlin. "Das müssen wir generell mal zur Kenntnis nehmen."