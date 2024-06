Europa wählt vom 6. bis zum 9. Juni ein neues Parlament. Es zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als 2019 ab. Die FPÖ wird stärkste Kraft in Österreich.

Prognose: CDU/CSU wird stärkste Kraft in Deutschland

18 Uhr: Die Parteien CDU und CSU werden bei der Europawahl gemeinsam die stärkste Kraft. Insgesamt 29,5 Prozent der Stimmen holte die Union in Deutschland. Die zweitmeisten Stimmen erhält die rechtspopulistische AfD. Mehr dazu lesen Sie hier.

Österreich: Rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft

17.07 Uhr: Laut Nachwahlbefragungen ist die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft bei den Europawahlen in Österreich. Laut der Trendprognose kommt die Partei auf 27 Prozent der Stimmen, dahinter liegen fast gleichauf die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ mit 23,5 und 23 Prozent. Mit 10,5 Prozent rangieren auch die Grünen und die liberalen Neos mit einem ähnlichen Stimmenanteil dahinter.

Vor Wahllokal: Wasserpistole löst Polizeieinsatz aus

16.23 Uhr: Ein Mann, der mit einer Waffe am Hosenbund auf dem Weg zum Wahllokal gewesen sein soll, löste in Wellendingen einen Polizeieinsatz aus. Die Realität stellte sich als harmloser heraus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bundeswahlleiterin: Bislang höhere Wahlbeteiligung als 2019 und 2014

15.48 Uhr: Laut der Bundeswahlleiterin war bis 14 Uhr die Wahlbeteiligung höher als bei den Europawahlen der vergangenen Jahre: Bis zum frühen Nachmittag sollen in Deutschland 32,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt haben. Abstimmungen per Briefwahl sind darin nicht berücksichtigt.

Zum gleichen Zeitpunkt lag die Wahlbeteiligung bei der Europawahl vor fünf Jahren bei 29,4 Prozent, 2014 lag sie bei lediglich 25,6 Prozent. Insgesamt lag die Beteiligung 2019 bei 61,4 Prozent, 2014 bei 48,1 Prozent.

So hoch liegt die Wahlbeteiligung aktuell

15.01 Uhr: In Hamburg zeichnet sich bei den Europa- und Bezirksversammlungswahlen eine höhere Beteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis 14 Uhr gaben bei der Europawahl 48,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab – ein Anstieg um 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019.

In der Hauptstadt sieht es ähnlich aus: Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in Berlin liegt bislang leicht höher als bei der Abstimmung zum EU-Parlament im Jahr 2019. Bis zum Mittag hätten bei angenehmen Temperaturen 22,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilt die Landeswahlleitung am Sonntag mit. Auch in Rheinland-Pfalz liegt die Wahlbeteiligung zu den Kommunal- und Europawahlen am Sonntagmittag über den Werten des gleichen Zeitpunkts vor fünf Jahren.

Bei den Europa- und Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt zeichnet sich derweil bis Sonntagmittag eine etwas niedrigere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis 12 Uhr gaben 19 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in den Wahllokalen ab, teilte die Landeswahlleiterin in Magdeburg mit.

Von der Leyen wählt in ihrem Heimatort

14.55 Uhr: Prominente Stimme in Niedersachsen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wählt am Sonntagvormittag in ihrem Wohnort in der Region Hannover. Kurz nach 10 Uhr war die CDU-Politikerin mit ihrem Ehemann Heiko in dem Wahllokal in Burgdorf-Beinhorn eingetroffen, um ihre Stimme für die Europawahl abzugeben.

Von der Leyen grüßte freundlich mit einem "Guten Morgen", verzichtete aber auf ein Statement und beantwortet auch keine Fragen der Journalisten. Nach der Stimmabgabe lächelte sie kurz für Fotos in die Kameras und verlässt das Wahllokal nach wenigen Minuten wieder.

Die 65-jährige von der Leyen strebt nach der Wahl eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission an.

Kanzler Scholz gibt Stimme in Potsdam ab