Hannover

Peter Fischer gestorben

05.02.2019, 11:27 Uhr | dpa

Der frühere, langjährige niedersächsische Wirtschafts- und Verkehrsminister Peter Fischer (SPD) ist tot. Fischer starb im Alter von 77 Jahren in Cuxhaven, bestätigte das Wirtschaftsministerium am Dienstag. Zehn Jahre von 1990 bis 2000 leitete der Volkswirt das Ministerium, in dem er 1970 als Referent begonnen hatte. Zwischenzeitlich war er zehn Jahre lang Wirtschaftsdezernent der Stadt Hannover. Als Minister arbeitete Fischer unter den Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, Gerhard Glogowski und Sigmar Gabriel (alle SPD).