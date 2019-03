Wesel

20-Jähriger vom ICE erfasst und tödlich verletzt

29.03.2019, 05:30 Uhr | dpa

Polizei, Notarzt und Feuerwehr sind an der Unfallstelle an einem Bahnübergang in Wesel im Einsatz. Foto: Arnulf Stoffel (Quelle: dpa)

Ein junger Mann ist an einem Bahnübergang in Wesel von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Der 20-Jährige sei am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr trotz geschlossener Schranken plötzlich mit seinem Fahrrad auf die Gleise gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Warum er das tat, war zunächst völlig unklar. Vier Zeugen erlitten einen Schock und mussten behandelt werden. In dem Zug seien 107 Personen gewesen, sagte eine Bahn-Sprecherin. Sie alle blieben unverletzt und stiegen nach knapp zwei Stunden in Busse um. Der ICE war auf dem Weg von Basel nach Amsterdam, die Strecke war zwischen Oberhausen und Emmerich für mehrere Stunden gesperrt.