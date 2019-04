Ludwigslust

Leiche auf Parkplatz: Polizei ermittelt wegen Totschlags

25.04.2019, 12:32 Uhr | dpa

Im Fall der auf einem Parkplatz in Ludwigslust gefundenen Leiche gehen die Ermittler inzwischen von einem Verbrechen aus. Es werde wegen Totschlags ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Schwerin mit. Die Identität des Mannes sei geklärt, es handle sich um einen 59-Jährigen aus der Umgebung, der seit Silvester vermisst wurde. Der Leichnam war den Angaben zufolge am Ostersonntag in einem abgestellten Auto entdeckt worden. Nach der Obduktion sei jetzt sicher, dass der Tote auch der Besitzer des Wagens war. Zu den Todesumständen machte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.