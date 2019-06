Wende im Fall Lübcke

Mann verlässt Gewahrsam nach Vernehmung

09.06.2019, 06:24 Uhr | job, jmt, t-online.de, dpa, AFP

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde mit einem Kopfschuss getötet. Die Polizei hat dazu einen Mann vernommen – er ist nun wieder auf freiem Fuß.

Bürgerversammlung zu Flüchtlingsunterkunft

Die Polizei hat im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am Samstag einen Mann in Gewahrsam genommen – und ihn nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. "Er wurde befragt und konnte danach gehen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Mehr Details gab er nicht bekannt.



Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte zuvor über einen dringenden Tatverdacht berichtet und von einer Festnahme gesprochen. Das hatte ein Polizeisprecher t-online.de am Samstag zunächst allerdings nicht bestätigt. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden, um weitere Informationen von ihm zu erhalten. Weiteres müssten die Vernehmungen zeigen.

Angeblich kannten sich Lübcke und der Mann

Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll es sich um einen jüngeren Mann handeln, der in privater Beziehung zu dem CDU-Politiker Lübcke gestanden habe. Wie genau der Kontakt aussah, müsse noch ermittelt werden. Die Ermittler seien sich aber sicher, den richtigen Mann zu haben. Sie waren ihm demnach bei der Auswertung privater Daten Lübckes auf die Spur gekommen, unter anderem eines Handys. Es habe auch noch andere Anhaltspunkte gegeben.

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden.







Das ZDF hatte zuletzt in "Aktenzeichen XY... ungelöst" einen Zeugenaufruf ausgestrahlt. Bis Samstagmittag waren bei den Behörden 160 Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall eingegangen.