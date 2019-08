Hannover

Sieben Kinder und Jugendliche aus Fahrstuhl befreit

20.08.2019, 07:18 Uhr | dpa

Sieben Kinder und Jugendliche sind von der Feuerwehr in Hannover aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl befreit worden. Die Rettung war schwierig, weil der Aufzug genau zwischen zwei Stockwerken eines Mehrfamilienhauses feststeckte, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zwei der zwischen 9 und 14 Jahre alten Kinder und Jugendlichen erlitten eine Panikattacke. Eines der Kinder kam am Montagabend in ein Krankenhaus. Erst nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Aufzug etwas nach unten gefahren werde, so dass es den Rettungskräften gelang, die Türen zu öffnen.