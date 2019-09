Sturmtief "Mortimer" fegt über Deutschland

Weide mit 300 Schafen geflutet – Feuerwehr setzt Rettungsboot

30.09.2019, 05:15 Uhr | dpa

Über Deutschland zog in der Nacht ein kräftiger Sturm. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Dienstag vor orkanartigen Böen, umstürzenden Bäumen und starken Gewittern.

Weite Teile Deutschlands erlebte eine stürmische Nacht. Grund sei "Mortimer", ein kleines Tief, "das recht flink unterwegs ist und nicht unterschätzt werden sollte", hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach angekündigt. "Es zieht innerhalb weniger Stunden von den Britischen Inseln über die Nordsee Richtung Dänemark und weiter zur Ostsee, so dass Deutschland genau in sein Sturmfeld kommt, das sich an der Süd- und Südwestflanke des Tiefs befindet."

In Dortmund haben starke Regenfälle eine Weide mit rund 300 Schafen geflutet. Die Feuerwehr habe ein Rettungsboot eingesetzt und Stege gebaut, um die Tiere vor dem Ertrinken zu retten, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen. Bis 02:00 Uhr waren den Angaben zufolge 200 Tiere von der Weide geholt worden. Die Wiese stand nach Angaben eines dpa-Fotografen anderthalb bis zwei Meter unter Wasser. Mehrere Tiere, darunter auch Lämmer, seien in den Wassermassen verendet. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 120 Einsatzkräften vor Ort.

Am späten Abend und in der ersten Nachthälfte liege der Schwerpunkt des Unwetters noch auf dem Westen und der Südhälfte Deutschlands, lautete es weiter vom DWD. Am frühen Montagmorgen verschärfe sich an der Nordsee der Wind. Der Vorhersage zufolge verlagern sich die stärksten Böen über den Norden in den Nordosten und Osten Deutschlands, wo sie bis zum Nachmittag anhalten sollen.

Für den Norden zeigen die Wettermodelle eine Verschärfung der Sturmlage mit kurzzeitigen orkanartigen Böen. Auch Hamburg und Berlin könnten morgen betroffen sein. Achten Sie auf die Vorabinfo! /V https://t.co/M0hlSg6i3F pic.twitter.com/0ISdQMHtHH — DWD (@DWD_presse) September 29, 2019

Mit dem Abzug von "Mortimer" nach Osten schwäche sich der Wind von Westen her rasch ab. Dort werde bereits am Montagvormittag kaum noch etwas vom Sturm zu spüren sein – abgesehen von etwaigen Schäden, hieß es vom DWD. Auch die Deutsche Bahn hatte schon am Sonntagnachmittag eine Warnung für das gesamte Bundesgebiet herausgegeben.

⚠️ Wegen Sturm #Mortimer kann es im gesamten Bundesgebiet Einschränkungen im Bahnverkehr geben. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt auf https://t.co/kzJtR2P1SE oder im DB Navigator. Aktuelle Infos gibt es unter: https://t.co/rnaSSELCgU. — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) September 29, 2019





Gefahrenpotenzial sah der DWD aus zwei Gründen. Zum einen könnten lokal Gewitter auftreten und zu Böen sogar bis in den orkanartigen Bereich (90 bis 110 km/h) führen. Zum anderen seien die Bäume noch voll belaubt und böten dem Wind damit eine große Angriffsfläche, so dass sie auch bei nicht ganz so hohen Windstärken umstürzen könnten.