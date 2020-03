Skurrile Propaganda

Im Video: China zelebriert Sieg über Coronavirus – doch es gibt Zweifel

25.03.2020, 14:24 Uhr

Das Virus besiegt, keine Neuinfizierten im eigenen Land, das System wieder hochgefahren: So zeigt sich China gern und sendet Propagandabilder in die Welt. Doch die Kritik von außen wird lauter.

China feiert derzeit den vermeintlichen Sieg über das Coronavirus. Die kuriosen Aufnahmen, die dabei entstehen, sehen Sie in unserem Video. Im Land geht den örtlichen Behörden zufolge die Zahl der neuen bestätigten Coronavirus-Fälle zurück. Die Neuerkrankungen fallen von 78 am Vortag auf 48, wie das Gesundheitsamt am Mittwoch mitteilte. Alle neuen Fälle seien Reisende aus dem Ausland. Damit steigt die Gesamtzahl der offiziell bestätigten Fälle auf dem chinesischen Festland auf gut 81.000, aktuell sind noch 4.287 erkrankt. Die Todesfälle summierten sich zum Ende des Dienstags um vier neue auf nunmehr 3.281. China feiert diese positiven Entwicklungen mit teilweise skurril anmutenden Videos, die es über staatliche Medien in die Welt sendet.

Der US-Außenminister Mike Pompeo hat derweil seine Kritik am Umgang Chinas mit dem Ausbruch des Coronavirus verschärft. Er sagte, dass die Kommunistische Partei Chinas weiterhin der Welt Informationen vorenthalte, die benötigt würden, um das Virus aufzuhalten, und wiederholte frühere Vorwürfe: Pekings Verzögerung beim ersten Auftreten des Virus habe Risiken für die Menschen weltweit geschaffen.

Zweifel an den Angaben des Regimes sind angebracht: So werden Fälle, die zwar positiv auf das Virus getestet wurden, aber keinerlei Symptome zeigten, offenbar nicht in die offizielle Statistik mit aufgenommen. Zudem ist offen, wie viele Infizierte sich noch in anderen Provinzen Chinas befinden. Denn Wuhan Ende Januar komplett abgeriegelt. Zu dem Zeitpunkt hatten fünf Millionen Wanderarbeiter die Stadt bereits verlassen – als das Virus nachweislich schon grassierte. Viele der Wanderarbeiter sind noch nicht zurückgekehrt. Analysten sind zudem besorgt, für die Staatsführung könne die Wirtschaft wichtiger sein als eine entschlossene Eindämmung des Virus. Laut Einwohner-Aussagen hätten sich Wuhans Krankenhäuser geweigert, Patienten mit Symptomen zu testen. Auch gibt es Berichte über manipulierte Fallzahlen.

China aber feiert sich selbst. Die teilweise skurrilen Aufnahmen, die die staatliche Propagandamaschine verbreitet, sehen Sie oben im Video oder hier.