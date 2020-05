Corona-Maßnahmen im Bundestag

AfD-Mann kritisiert mangelnden Abstand – Kubicki kontert

Der Ärger um ausreichend Abstand zwischen den Abgeordneten im Bundestag geht weiter. Nach Kritik an der AfD ging ein Abgeordneter am Freitag in die Offensive.

Auch im Bundestag gilt: Um die Infektionsgefahr zu verringern, sollte man ausreichend Abstand halten. Doch nicht alle Abgeordneten befolgen stets diese Vorgabe. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) hatte am Donnerstag etwa die AfD-Fraktion für ihr Verhalten im Plenarsaal gerügt.

Am Freitag nun konterte Martin Sichert von der AfD die Kritik vom Vortag – und warf den Mitgliedern der anderen Parteien Fehlverhalten bezüglich der Hygienemaßnahmen vor. Der diensthabende Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) wies die Kritik allerdings als haltlos ab.

