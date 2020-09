Nach Giftanschlag

Alexej Nawalny aus stationärer Behandlung in Berlin entlassen

23.09.2020, 09:14 Uhr | AFP, MEM, t-online

Alexey Navalny (Archivfoto): Der Kreml-Kritiker war einen Monat lang in Behandlung in der Charité. (Quelle: Vladimir Gerdo/imago images)

Über Wochen lag der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im Koma. In der Zwischenzeit ist er wieder aufgewacht und wurde nun aus der stationären Behandlung der Berliner Charité entlassen.

Seit dem 22. August war der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in der Berliner Charité. Er lag dort im Koma und war zuletzt wieder daraus aufgewacht und postete ein Foto aus seinem Krankenbett. Nun wurde er am Dienstag entlassen.

Die Charité schrieb in einer Pressemitteilung: "Der Gesundheitszustand des Patienten hat sich soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte."



"Vollständige Genesung möglich"

Weiter heißt es: "Alexei Nawalny wurde insgesamt 32 Tage in der Charité behandelt, davon 24 Tage auf einer Intensivstation. Die behandelnden Ärzte halten auf Grund des bisherigen Verlaufs und des aktuellen Zustandes des Patienten eine vollständige Genesung für möglich. Eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung können aber erst im weiteren Verlauf beurteilt werden."

Nawalny war am 20. August während eines Flugs in Russland zusammengebrochen Die Piloten landeten daraufhin außerplanmäßig im sibirischen Omsk, wo er in der örtlichen Klinik behandelt wurde.Zwei Tage später wurde er nach Deutschland ausgeflogen – nach Angaben der Bundesregierung wurde er "zweifelsfrei" mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet.