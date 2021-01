Ihre denkwürdigsten Auftritte

Im Video: Bei Putin entglitten Melania Trump die Gesichtszüge

Die Auftritte von Melania Trump als First Lady der USA wirkten stets kontrolliert, nur selten schien sie Gefühle und Gedanken offen zu zeigen. Einige Momente allerdings sorgten durchaus für Wirbel.

Vier Jahre lang stand sie an der Seite von Donald Trump im internationalen Rampenlicht. In der Öffentlichkeit wirkte Melania dabei meist kühl und unnahbar. Einer aktuellen Umfrage des US-Senders CNN nach ist sie sogar die am wenigsten beliebte First Lady aller Zeiten.

Tatsächlich gab es mehrere Momente während ihrer Amtszeit, die Melania Trump in keinem guten Licht erscheinen ließen. Ihr Verhalten gegenüber ihrem Ehemann sorgte zudem für Spekulationen zum Zustand ihrer Ehe. Zuletzt wurde gar eine mögliche Scheidung ins Spiel gebracht.

Welche Szenen die Gerüchteküche befeuerten, in welchen Momenten Melania ihre Gesichtszüge scheinbar nicht unter Kontrolle hatte und welche Auftritte außerdem für Aufsehen sorgten, sehen Sie oben im Video oder hier.