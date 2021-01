Szenen sorgen für Spekulationen

Video klärt auf: Ein Double an der Seite von Donald Trump?

27.01.2021, 18:07 Uhr | ssp, t-online

Melania Trumps letzter Auftritt sorgte unter Twitter-Nutzer für rege Spekulationen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, die ehemalige First Lady würde bei öffentlichen Auftritten ein Double nutzen. Doch was ist dran? (Quelle: t-online)

Melania Trumps letzter Auftritt sorgte für rege Spekulationen. Schon länger hält sich hartnäckig das Gerücht, die ehemalige First Lady würde bei öffentlichen Auftritten ein Double nutzen. Doch was ist dran?

Unter dem Hashtag #fakemelania – zu deutsch "falsche Melania" – tauschen sich auf Twitter seit Jahren Nutzer über die Frage aus, ob Melania Trump wohl ein Körper-Double nutzt, um öffentlichen Auftritten aus dem Weg zu gehen. Jüngste Aufnahmen beim letztmaligen Verlassen des Weißen Hauses und während der Ankunft in der neuen Heimat der Trumps, in Palm Beach in Florida, haben die Gerüchteküche erneut angefeuert. Angefangen aber hat alles bereits im Jahr 2017. Hinter den vielen umstrittenen Aufnahmen stecken aber meistens ganz einfache Erklärungen.

Welche Szenen bisher für reichlich Gerüchte sorgten und welcher Wahrheitsgehalt dahinter steckt, sehen Sie oben im Video oder hier.