Die US-Regierung soll eine Munitionslieferung nach Israel gestoppt haben. Israel lässt den arabischen Sender Al-Dschasira abschalten. Mehr Informationen im Newsblog.

Hamas: Israelische Luftangriffe auf Osten von Rafah

12.25 Uhr: Die Hamas wirft Israel Luftangriffe auf Rafah in der Nähe der von Evakuierungsaufrufen betroffen Gebieten vor. Israel greife östliche Teile der Grenzstadt aus der Luft an, in denen es die Einwohner zur Evakuierung aufgefordert habe, berichtet der zu der Terrororganisation gehörende Fernsehsender Al-Aksa TV. Unabhängig überprüfbar sind die Berichte aktuell nicht.

Bericht: Waffenruhe-Gespräche in Sackgasse

11.30 Uhr: Der staatliche ägyptische Nachrichtensender Al-Kahera zitiert eine ungenannte hochrangige Quelle mit der Aussage, der Angriff der Hamas auf den Gaza-Grenzübergang Kerem-Schalom habe die Gespräche über eine Waffenruhe in eine Sackgasse geführt. Die ägyptischen Unterhändler würden der Quelle zufolge die Gespräche intensivieren, um die derzeitige Eskalation zwischen Israel und der Hamas einzudämmen.

DJV fordert: Israel muss Schließung von Al-Jazeera rückgängig machen

11.01 Uhr: Der Deutsche Journalisten-Verband fordert von Israel, das Verbot des katarischen Fernsehsenders Al-Jazeera umgehend zurückzunehmen. "Die Pressefreiheit ist kein Schönwettergrundrecht, sondern muss auch in Kriegszeiten in vollem Umfang gelten", sagt DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster. Die israelische Demokratie dürfe kritische Stimmen nicht an der Berichterstattung hindern und solle die Schließung rückgängig machen. Bundesaußenminister Annalena Baerbock müsse sich dafür einsetzen. Beuster fordert zudem mit Blick auf eine mögliche israelische Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens, dass Korrespondenten geschützt werden.

Bericht: CIA-Chef will sich um Gaza-Deal bemühen

10.46 Uhr: CIA-Chef William Burns will sich laut einem Medienbericht für einen Deal in letzter Minute für eine Feuerpause im Gaza-Krieg einsetzen – trotz der Vorbereitungen der israelischen Armee für eine Bodenoffensive in Rafah. Bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montagnachmittag wolle Burns "einen Weg finden, die Hoffnung für einen Deal am Leben zu halten", berichtet die "Times of Israel".

Am Sonntag war eine weitere Runde der indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Delegierten der islamistischen Hamas sowie ägyptischen und katarischen Vermittlern in Kairo ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Burns hatte die Gespräche begleitet. Ägypten, Katar und die USA treten bei den Bemühungen um eine Beendigung des Gaza-Kriegs als Vermittler auf.

Sonntag, 5. Mai

Netanjahu: Verteidigen uns notfalls alleine

22.16 Uhr: Ungeachtet internationaler Kritik wegen des Gaza-Kriegs betont Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu anlässlich des Holocaust-Gedenktags, dass Israel sich verteidigen müsse – notfalls auch ganz alleine. "Während des furchtbaren Holocausts gab es wichtige Staatenlenker, die abseits standen. Die erste Lektion aus dem Holocaust ist deshalb: wenn wir uns nicht selbst verteidigen, wird uns niemand anders verteidigen", erklärt er. "Und wenn wir für uns alleine stehen müssen, dann werden wir für uns alleine stehen."

Hamas-Delegation reist ab – wohl kein Durchbruch bei Gesprächen

18.41 Uhr: Eine weitere Runde der indirekten Verhandlungen über den Gaza-Krieg ist zu Ende. Dies teilt die islamistische Hamas in ihrem Telegram-Kanal mit. Ihre Delegation habe eine Antwort auf die Vorschläge der Vermittler überbracht und sie mit den Vertretern Ägyptens und Katars erörtert. Die Delegation wolle nun aus Kairo abreisen und sich mit den Führern der Organisation in Katar beraten.