Ursache noch unbekannt

Notruf in mehreren Bundesländern ausgefallen

11.11.2021, 07:48 Uhr | AFP, dpa, t-online

Die Notrufnummern in mehreren Bundesländern sind gestört. Sowohl Polizei als auch die Rettungsdienste sind betroffen. In Köln gab es zeitweise wohl auch einen großflächigen Ausfall von Strom und Trinkwasser.

In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Zum Teil waren auch Leitungen von örtlichen Polizeistationen und Krankenhäusern von der Störung betroffen.



Warnmitteilungen gab es aus Regionen und Städten in Bayern, Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt. Die Ursache blieb zunächst unklar. Die Menschen wurden aufgefordert, sich in den Medien zu informieren, etwa über örtliche Radiosender und sich bei Notfällen an örtliche Polizei- und Feuerwehrdienststellen zu richten.

Stromausfall in Köln – erste Entwarnungen am frühen Morgen

In Köln, wo am 11. November Karneval gefeiert wird, wurde zunächst auch ein großflächiger Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser gemeldet. Der Stromverbrauch solle über Akkus und Batterien auf das Nötigste reduziert werden, hieß es. Um 6.04 Uhr teilte die Kölner Feuerwehr mit, dass die Notrufe wieder erreichbar seien. Es könne unter der Nummer 112 allerdings weiterhin zu stadtweiten Störungen kommen. Stattdessen solle die 110 oder 19222 genutzt werden.

Es kamen am Morgen aber auch schon erste Entwarnungen oder Teilentwarnungen: In Baden-Württemberg waren die Notrufnummern 110 und 112 am Morgen größtenteils wieder erreichbar. Aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden ebenfalls Entwarnungen für beide Nummern gemeldet. In Mecklenburg-Vorpommern ist derweil die 112 wieder erreichbar. Das teilte die Rettungsleitstelle gegen 6.00 Uhr mit.



In Berlin funktioniere die 110 wieder, die 112 sei noch gestört, hieß es am frühen Morgen. Alternativ könne die 030-387112 angerufen werden, twitterte die Feuerwehr. In mehreren Kreisen in Nordrhein-Westfalen seien 110 und 112 wieder erreichbar, es könne aber stellenweise weiterhin zu Störungen kommen, hieß es.

Feuerwehren informieren über alternative Nummern

Aus dem Lagezentrum der Landesregierung Sachsen-Anhalt hieß es, Polizei und Rettungsdienste seien weder über das Mobil- noch über das Festnetz erreichbar. An der Störungsbeseitigung werde gearbeitet. Im Notfall seien Polizei und Feuerwehr an ihren Standorten erreichbar.

In Hessen waren der Landkreis und die Stadt Kassel und Frankfurt am Main betroffen, dort war der Notruf 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst wegen einer technischen Störung nicht zu erreichen. Für Notrufe an die Feuerwehr sei die Nummer 069-212723110 erreichbar, twitterte die Feuerwehr.

In ganz Niedersachsen waren den Angaben zufolge neben den Notrufnummern auch die Amtsleitungen der Polizei und von Krankenhäusern von der Störung betroffen.