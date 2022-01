Sorgen vor Krieg in der Ukraine

Aufnahmen zeigen Manöver an der Grenze – und Russlands Übermacht

In unmittelbarer Nähe zur ukrainischen Grenze haben sich Russland und Belarus für ein Manöver zusammengetan. Aufnahmen zeigen zudem Russlands militärische Mittel – und nähren die Sorgen vor einem Angriff. (Quelle: t-online/Reuters)

In unmittelbarer Nähe zur ukrainischen Grenze haben sich Russland und Belarus für ein Manöver zusammengetan. Aufnahmen zeigen zudem Russlands militärische Mittel – und nähren die Sorgen vor einem Angriff.

Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat am Montag gemeinsame Militärübungen mit Russland angekündigt. Die ersten russischen Soldaten sind inzwischen in Belarus angekommen, wie Aufnahmen zeigen. Die Manöver böten Russland nun mehr Möglichkeiten und Wege, um einen Angriff auf die Ukraine zu beginnen, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums.

Wegen eines massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könnte. Die Regierung in Moskau bestreitet das.

