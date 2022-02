"Es erschüttert mich zutiefst"

Im Video: AfD-Abgeordnete empört im Bundestag – Netz feiert Reaktion

Wütende Zwischenrufe und breite Kritik: Beatrix von Storch wettert im Bundestag gegen das Gendern und Transfrauen. Am Ende ihrer Rede greift die Bundestagsvizepräsidentin ein.

Beatrix von Storch wettert im Bundestag gegen das Gendern und Transfrauen. Am Ende ihrer Rede erhebt sich eine Abgeordnete – und ihre Reaktion sorgt in den sozialen Medien für viel Aufsehen.

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch hat anlässlich einer Debatte zum Frauentag am 8. März für Entrüstung im Bundestag gesorgt. Sie sprach die Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) in ihrer Rede mit männlichem Vornamen an und meinte, Ganserer "ist und bleibt ein Mann". Danach gab es nicht nur über Parteigrenzen hinweg scharfe Kritik. Die Bundestagsvizepräsidentin und eine Abgeordneten-Kollegin meldeten sich zu Wort.

Die Rede von von Storch gegen das Gendern und Transfrauen, wie eine Bundestagsabgeordnete und die Bundestagsvizepräsidentin reagierten und wie das Netz darauf reagiert, sehen Sie hier oder oben im Video.