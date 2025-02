Abschiebeflug in Hannover: 50 Menschen wurden in den Irak gebracht. (Quelle: Nonstopnews)

In Hannover ist ein weiteres Flugzeug mit abgelehnten Asylbewerbern in Richtung Irak gestartet. Laut "Nonstop News" wurden in der Nacht zum Montag 50 Personen zum Flughafen gebracht, um abgeschoben zu werden. Polizeifahrzeuge aus verschiedenen Bundesländern begleiteten die Aktion.

Mitarbeiter der Zentralen Abschiebebehörde (ZAB) und Bundespolizisten nahmen die betroffenen Personen am Flughafen in Empfang und brachten sie in einen gesicherten Bereich. Dort warteten sie, bis sie an Bord eines Charterflugzeugs einer türkischen Airline gebracht wurden, das für die Bundesregierung Abschiebeflüge übernimmt. Ursprünglich war der Start für 8 Uhr geplant, er verzögerte sich jedoch. Laut dem Flugportal "Flightradar24" hob die Maschine schließlich um 9.18 Uhr ab.