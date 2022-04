Probe für Militärparade in Russland

Mit seiner stärksten Waffe will Putin Macht demonstrieren

Schweres Geschütz rollt durch Moskaus Straßen: Russlands Hauptstadt probt für seine jährliche Militärparade am 9. Mai, den "Tag des Sieges". Ein Gefährt fällt bei den Bildern aus Russland besonders auf.

Der 9. Mai ist für Russland ein symbolträchtiges Datum. In diesem Jahr aber steht der Gedenktag des Sieges über Nazideutschland auch im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Experten stellen verschiedene Vermutungen an, wie Wladimir Putin das Andenken instrumentalisieren könnte. Dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace nach könnte Putin an dem Tag eine Massenmobilisierung verkünden.

Mit welchen Fahrzeugen das russische Militär durch Moskau fährt und welcher Plan Putins dahinterstecken könnte, erfahren Sie hier oder oben im Video.