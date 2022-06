In Garmisch-Partenkirchen war am Freitag auf der H├Âhe in Burgrain ein Zug entgleist. Vier Frauen und ein 14-J├Ąhriger aus der Region starben, rund 40 Menschen wurden verletzt. Eine Frau ist weiter in einem kritischen Zustand. Unter den get├Âteten Frauen sind auch zwei M├╝tter aus der Ukraine, die mit ihren Kindern nach Bayern gefl├╝chtet waren.