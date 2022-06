Einen enormen Erfolg verbuchte hingegen das neue LinksbĂŒndnis um MĂ©lenchon, das damit als mĂ€chtigste Oppositionsgruppe mehr Einfluss erhĂ€lt. "Das ist ein totales Debakel der PrĂ€sidentenpartei", sagte MĂ©lenchon am Sonntagabend in Paris. MĂ©lenchon sprach auch von einer "Wahlniederlage des Macronismus". Er erneuerte den Anspruch des von ihm gefĂŒhrten LinksbĂŒndnisses, das Land regieren zu wollen. "Alle Möglichkeiten sind in eurer Hand", rief er vor jubelnden AnhĂ€ngern.

Starken Zuwachs erzielte die rechtsnationale Partei Rassemblement National, deren Spitzenkandidatin Marine Le Pen in der Endrunde der PrÀsidentschaftswahl Macron unterlegen war. Sie kam auf 89 Sitze, gut elfmal so viel wie bisher, und wird damit drittstÀrkste Kraft im Parlament.

Macron muss sich Partner suchen

Macron muss angesichts herber Mandatsverluste mit seinem Mitte-Lager in der Nationalversammlung Partner fĂŒr eine Regierungsmehrheit suchen. Die nach dem Wahlergebnis deutlich gestĂ€rkten Parteien am linken und extrem rechten Rand werden auf mehr Einfluss pochen und auf einen harten Oppositionskurs einschwenken. Möglicher Partner des Macron-Lagers könnten die bĂŒrgerlich-konservativen RĂ©publicains werden, aber das ist lĂ€ngst nicht ausgemacht.

Marine Le Pen kĂŒndigte noch am Abend an, sie wolle ein BĂŒndnis von "Patrioten" aus dem rechten und dem linken Lager schmieden.

Premierministerin Borne: "Wir werden es schaffen"

Premierministerin Élisabeth Borne will sich nun um eine mögliche Koalition bemĂŒhen. "Als zentrale Kraft in der Nationalversammlung mĂŒssen wir eine besondere Verantwortung ĂŒbernehmen. Wir werden ab morgen daran arbeiten, eine handlungsfĂ€hige Mehrheit aufzubauen", sagte Borne am Sonntagabend in Paris. "Wir haben alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, und wir werden es gemeinsam schaffen." Borne stand lange den Sozialisten nahe und hatte sich 2017 der von dem Liberalen Macron neu gegrĂŒndeten Partei La RĂ©publique en Marche angeschlossen.