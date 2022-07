Nato-Staaten unterzeichnen Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden

Russischer Angriff auf die Ukraine Nato unterzeichnet Beitrittsprotokolle f├╝r Finnland und Schweden Von afp , dpa Aktualisiert am 05.07.2022 - 10:28 Uhr Lesedauer: 2 Min. Nato-Generalsekret├Ąr Jens Stoltenberg mit den unterschriebenen Beitrittsprotokollen: Bis Finnland und Schweden tats├Ąchlich aufgenommen werden, k├Ânnte es noch sechs bis acht Monate dauern. (Quelle: Wiktor Nummelin/imago-images-bilder)

Wichtiger Schritt f├╝r den Nato-Beitritt der beiden nordischen L├Ąnder: In Br├╝ssel sind die notwendigen Protokolle unterschrieben worden.

Im Hauptquartier der Nato in Br├╝ssel sind an diesem Dienstag die f├╝r die Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet worden. An der Zeremonie am Vormittag waren Vertreter aller 30 Mitgliedstaaten beteiligt. Als G├Ąste waren die schwedische Au├čenministerin Ann Linde und ihr finnischer Kollege Pekka Haavisto dort.

Mit der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle erm├Ąchtigen die Regierungen der Nato-L├Ąnder den Generalsekret├Ąr des B├╝ndnisses, Schweden und Finnland offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen. Bevor die Protokolle in Kraft treten k├Ânnen, m├╝ssen sie allerdings noch von den Staaten ratifiziert werden. An diesem Verfahren ist meist auch das nationale Parlament beteiligt. Sch├Ątzungen zufolge k├Ânnte es deswegen noch sechs bis acht Monate dauern, bis Finnland und Schweden tats├Ąchlich in das B├╝ndnis aufgenommen werden k├Ânnen.

T├╝rkei blockierte Bewerberprozess

Eigentlich hatten die Protokolle f├╝r die beiden nordischen L├Ąnder bereits vor mehreren Wochen unterzeichnet werden sollen. Die T├╝rkei blockierte jedoch den Beitrittsprozess und begr├╝ndete dies unter anderem mit der angeblichen Unterst├╝tzung Schwedens und Finnlands von "Terrororganisationen" wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der syrischen Kurdenmiliz YPG und der G├╝len-Bewegung. Erst als beide L├Ąnder in der vergangenen Woche am Rande des Nato-Gipfels in Madrid ├╝ber eine schriftliche Erkl├Ąrung zusicherten, auf mehrere Forderungen der T├╝rkei einzugehen, gab diese den Widerstand gegen den Start des Aufnahmeverfahrens auf.