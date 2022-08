die Lage auf den ukrainischen Schlachtfeldern verändert sich – nicht unmittelbar, aber strategisch. Seit Wochen liefern sich die Truppen Moskaus und Kiews einen zermürbenden Abnutzungskrieg, in dem keine der beiden Seiten noch entscheidende Geländegewinne erzielt. Doch je länger die Kämpfe andauern, desto offensichtlicher wird, dass der Aggressor seine Ziele nicht mehr erreichen kann. Mehr noch: Putin steckt gehörig in der Klemme.

Bis zu 80.000 russische Soldaten sollen bereits gestorben oder verwundet worden sein, schätzen westliche Geheimdienste. Der Kreml hat erkennbar Probleme, seine ausgelaugten Bataillone aufzufüllen. Putin hat deshalb befohlen, fast 140.000 zusätzliche Soldaten zu rekrutieren – doch wo sollen die herkommen? Weil kaum noch jemand in die Armee will und sich herumspricht, dass die "Spezialoperation" in der Ukraine alles andere als erfolgreich verläuft, werden Familienväter aus dem besetzten Donbass zu den Waffen gezwungen und Schwerverbrecher aus Gefängnissen geholt. Es ist dieselbe Methode, die der Diktator Assad im syrischen Bürgerkrieg anwandte. Auch der Despot in Moskau nimmt weder auf den Gegner noch auf die eigenen Leute Rücksicht.