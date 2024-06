in Krisenzeiten erstarken die politischen Ränder: Das ist die erste Erkenntnis der Europawahl, sowohl im Hinblick auf die ganze EU als auch auf Deutschland bezogen. In Frankreich ist der Triumph des Rassemblement National so erdrückend, dass Präsident Emmanuel Macron noch gestern Abend das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt hat. In Deutschland gewinnt ganz rechts trotz diverser Skandale die AfD hinzu; nicht einmal extremistische Umtriebe und mutmaßliche Spionageverwicklungen scheinen der Protestpartei zu schaden. Von links kommend und rechts um Stimmen fischend, erringt das BSW bei seiner ersten Wahl einen Achtungserfolg. Enttäuschte Linken- und SPD-Anhänger sind tausendfach zu der neuen Partei übergelaufen.