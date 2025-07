Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kann Friedrich Merz Klima? Ja, sagt er selbst. Aber seine Körpersprache signalisiert Desinteresse. Und die Klimapolitik der Union trägt so wenig wie die rot-grüne.

Die "New York Times" hat kürzlich zwei Bilder nebeneinander veröffentlicht: Beide zeigen weite flache Landschaften, die eine in den USA, in Kalifornien, die andere in der chinesischen Provinz Shanxi. Auf dem Foto aus Kalifornien sind Ölbohrtürme zu sehen, so weit das Auge reicht. Das chinesische Foto zeigt Solarkollektoren, so weit das Auge reicht. Unter Donald Trump, so die Botschaft, betreiben die Vereinigten Staaten die Energiepolitik des fossilen Zeitalters. China, der große politische und wirtschaftliche Rivale, geht konsequent den Weg in die neue Zeit.

Ich habe mich gefragt, wie das Symbolbild der deutschen Energielandschaft aussehen würde. Wahrscheinlich wäre es ein Wimmelbild: ein paar Windräder in der Mitte, links ein abgehalfterter Atommeiler, rechts ein Gaskraftwerk im Bau, eine Pipeline endet im Nichts. Und überall Menschen, die demonstrieren: gegen die Windräder die einen, andere gegen Gaskraftwerke, ergraute Bärte schimpfen über Atomkraft. Alles unübersichtlich und umstritten.

Kurz bevor der Bundestag in die Sommerpause ging, stellte sich Friedrich Merz der ersten Generaldebatte als Kanzler. Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen, machte daraus eine Generalabrechnung mit seiner Klimapolitik. Diese Politik sei ein unfassbarer Rückschritt, eine Bankrotterklärung, Merz wolle den Planeten brennen sehen. Die neue Regierung mache alles falsch: Sie fördere Gaskraftwerke, schraube Subventionen für die Erneuerbaren zurück, setze in der Verkehrspolitik falsche Zeichen, wolle das Heizungsgesetz wieder ändern. Eine Wutrede.

Als Habeck im Heizungskeller auftauchte, wurde er abgewählt

Was für ein Gegensatz! Hier die Leidenschaft der Grünen, ihr emotionaler Überschuss, weil es nie nur um eine Heizung oder um ein Auto geht, sondern immer auch um das große Ganze, die Rettung der Welt. Und dort die Union und ihr Kanzler, die andere Prioritäten haben: Migration begrenzen, Wachstum, Zölle. Klimaschutz? Ja, ja, haben wir auch im Programm, nur anders. Regt euch mal nicht so auf.

Das Problem an der grünen Klimapolitik ist, dass sie als große Idee funktioniert, aber in der Praxis scheitert. Die große Idee ist wie alle großen Ideen leicht zu verstehen: Ein neues Zeitalter der klimaneutralen Wirtschaft beginnt, Energie ist künftig erneuerbar, Kohle und Gas sind Vergangenheit. Um die Idee umzusetzen, wird in einem Gesetz festgeschrieben, bis wann die Umstellung abgeschlossen sein muss, nämlich 2045.

Dieses große grüne Gesetz setzt ein umfassendes politisches Mikromanagement in Gang. Dem Endziel werden Zwischenziele vorgeschaltet, für die Stromerzeugung, den Verkehr oder den Wohnungssektor gelten detaillierte Regeln. Gebote und Verbote, Strafzahlungen und Subventionen steuern den Umbau der Wirtschaft. So war es in den Ampel-Jahren. Grüne Politiker verstanden sich als tatkräftig, Bürgerinnen und Bürger empfanden sie als übergriffig. Als Robert Habeck in ihrem Heizungskeller auftauchte, wurde er abgewählt.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Wer den Dreck macht, muss dafür bezahlen

Und die neue Regierung? Ist Friedrich Merz der Anti-Klima-Kanzler, den Katharina Dröge in ihm sieht? So einfach ist das nicht, denn auch die Konservativen haben eine große Idee: Weg mit den ganzen grünen Detailregulierungen, hin zur Marktwirtschaft. Statt vieler kleiner Maßnahmen brauchen sie im Grunde nur ein einziges politisches Instrument: die CO2-Bepreisung. Ein sperriges Wort, aber dahinter steht ein smarter Ansatz.