Frau stürzt an Klammspitze in den Tod

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Heute geht es um einen Skandal. Er spielte sich in der SPD ab, die Partei hat ihn umgehend bereinigt. Findet sie. Unser Kolumnist hält den Umgang mit dem Skandal für skandalös.

Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte mitbekommen haben, deshalb hier zunächst eine kurze Chronologie. Vor knapp zwei Wochen, im baden-württembergischen Landtag in Stuttgart: Die Abgeordneten hatten in geheimer Abstimmung über die Entsendung von Vertretern in den Oberrheinrat zu entscheiden. Nichts Aufregendes eigentlich. Für den weiteren Verlauf spielt es auch keine Rolle, was dieses Gremium eigentlich macht.

Loading...

Nach der Abstimmung zeigte sich die Präsidentin des Landtags, die Grüne Muhterem Aras, schockiert. Einer der Stimmzettel war mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. "Es widert mich nur an", sagte sie mit bebender Stimme, "das ist eine Schande für dieses Parlament". Sie blickte dabei in Richtung AfD-Fraktion. Klar, so was machen nur die Rechtsextremen.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Kurz darauf machte sich Verunsicherung breit. Der Stimmzettel mit dem Hakenkreuz wurde in einer Wahlurne gefunden, die nicht in der Nähe der AfD-Fraktion stand, sondern bei SPD und Grünen. Wie kann das sein? Wird man die Wahrheit je herausfinden? Die Verwendung des Nazisymbols ist eine Straftat. Aber kein Staatsanwalt kann den Täter ermitteln, das Wahlgeheimnis schützt ihn.

Einen Tag später ist der Fall plötzlich geklärt. Daniel Born, SPD, Vizepräsident des Landtags, bekennt sich schuldig. Sein Gewissen plagt ihn. Er hat das Hakenkreuz hinter den Namen eines AfD-Abgeordneten gekritzelt. Eine Kurzschlussreaktion. Kein rechtsradikaler Ausfall, sondern ein Ausfall im Kampf gegen rechts.

Die Macht der Vergebung

Als ich von Borns Outing hörte, war meine Reaktion: Alle Achtung! Da hat einer Mist gebaut, er erkennt, welchen Schaden er angerichtet hat. Er weiß, dass seine Urheberschaft niemals ans Licht kommen wird, wenn er schweigt. Aber er redet. Und er tritt von seinem Amt als Landtagsvize zurück. Ich finde, der Mann hat Charakter gezeigt.

Zugleich kündigte Born den Austritt aus der SPD-Fraktion an, das verblüffte mich. Warum wollte er mit seinen Genossen nichts mehr zu tun haben? Er ahnte offenbar, was ihn erwartete. Die SPD-Führung meldete sich prompt zu Wort: Er solle auch sein Landtagsmandat niederlegen, unverzüglich, und seine Kandidatur für die Landtagswahl 2026 zurückziehen.