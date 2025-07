Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Merz hat geliefert. In der Wirtschaftspolitik, bei der Migration, auf der internationalen Bühne. Trotzdem genießt seine Regierung wenig Vertrauen. Das hat Gründe.

Die erste Runde geht an … Friedrich Merz? Oder an die Opposition? Die hundert Tage sind erst in gut zwei Wochen vorbei, aber jetzt verabschiedet sich der Kanzler in einen kurzen Sommerurlaub, vorher bringt der Finanzminister noch den Haushalt 2026 ins Kabinett, das war’s dann fürs Erste. Und, wie war sie so, unsere neue Regierung?

Ihre Antwort hängt sicher davon ab, in welchem politischen Lager Sie sich persönlich verorten: Als Wählerin der Grünen werden Sie bei Merz das Engagement für das Klima vermissen; falls Sie Heidi Reichinnek auf TikTok folgen, leben Sie in einer Dauerempörung über all die Unverschämtheiten, die von der Regierung ausgehen. Als CDU-Wähler geben Sie dem Team Merz vielleicht acht von zehn Punkten, falls Sie es mit der SPD halten, eher weniger. Wenn Sie der AfD zuneigen, halten Sie alle anderen ohnehin für unfähig.

Wen habe ich vergessen? Ach ja, die Anhänger der FDP. Hallo, ist da noch jemand?

Die Trendwende ist eingeleitet

Also, blicken wir auf die ersten drei Monate von Schwarz-Rot. Lassen Sie uns unterscheiden zwischen der A-Note für die Entscheidungen, die Merz und Klingbeil auf den Weg gebracht haben. Und der B-Note für das Bild, das die Koalition dabei abgibt, auch für die Professionalität ihrer Arbeitsabläufe.

Zunächst die A-Note. Friedrich Merz hat bei seinem Amtsantritt drei Ziele genannt, die er mit Priorität angehen werde: das Land nach drei Jahren Rezession wieder auf Wachstumskurs bringen; die Zahl der Flüchtlinge begrenzen; und Deutschlands Präsenz auf dem internationalen Parkett stärken, bis hin zu einer Führungsrolle in Fragen der äußeren Sicherheit. Drei Monate später ist festzustellen: Merz hat geliefert.

Die Regierung hat eine Investitionsoffensive gestartet. Mit Milliardenschulden. Vor der Wahl hat Merz anderes versprochen, das stimmt. Aber der Abschied von den eigenen Illusionen war überfällig, jetzt hat sich Deutschland vom Muff der Schuldenbremse befreit. Die Dax-Konzerne bestätigen den Kurs, sie kündigen eigene Milliardeninvestitionen an. Dazu haben die massiven Erleichterungen bei den Abschreibungen, die Schwarz-Rot beschlossen hat, beigetragen. Aus der Krise wird nicht in ein paar Wochen ein Boom, aber die Trendwende ist eingeleitet, die Daten der Wirtschaftsforscher zeigen das.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Was in drei Monaten möglich war, hat die Regierung erreicht

Die Menschen spüren auch, dass die Innenministerin nicht mehr Nancy Faeser heißt, sondern der Innenminister Alexander Dobrindt. Er setzt in der Migrationspolitik um, was die Union angekündigt hat: strikte Grenzkontrollen, Zurückweisung auch von Asylbewerbern. Die Beziehungen zu den Nachbarländern sind daran nicht zerbrochen, wie es Grüne und Linke prophezeit haben. Im Gegenteil, Deutschland erhält viel Zuspruch. Wo es Probleme gibt, etwa im Verhältnis zu Polen, sind beide Seiten bemüht, sie zu lösen, unter Freunden. Eine Mehrheit der Deutschen hat diesen Kurs bei der Migration gewählt. Sie bekommt ihn.

Auf der internationalen Bühne tritt Merz souverän auf. Die Opposition hält ihm schon vor, er kümmere sich zu wenig um die Probleme vor der Haustür. Das ist kleinlich. Der Kanzler hat die Allianz mit Paris und Warschau erneuert, er nimmt die baltischen Staaten und ihre Sorgen vor der russischen Expansion ernst. Berlin und Brüssel agieren oft gemeinsam. Merz hat einen Gesprächsfaden mit Donald Trump geknüpft, ein Crash der Nato ist abgewendet, die Einigung über die Zölle ist eine gute Nachricht. Das eine ist für Deutschlands Sicherheit von zentraler Bedeutung, das andere für die Wirtschaft.