Ein Grund ist entscheidend Darum arbeiten viele Ukrainer in Deutschland nicht

Von Jakob Hartung Aktualisiert am 05.08.2025 - 07:48 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Eine Pflegefachkraft aus der Ukraine: Einige Geflüchtete suchen derzeit keine Arbeit. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Mehr als die Hälfte der nach Deutschland geflüchteten Ukrainer beziehen Bürgergeld. Bemühen sich viele dieser Menschen tatsächlich nicht um einen Job? Eine Studie gibt Antworten.

CSU-Chef Markus Söder hat gefordert, Geflüchteten aus der Ukraine das Bürgergeld komplett zu streichen – auch jenen, die bereits seit Längerem in Deutschland leben. "Es darf kein Bürgergeld mehr geben für all diejenigen, die aus der Ukraine gekommen sind", sagte Söder im ZDF-"Sommerinterview".

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, dass Bürgergeld nur noch für Personen gezahlt wird, die vor dem 1. April 2025 eingereist sind. Söder will darüber hinausgehen und alle Ukrainer auf Asylbewerberleistungen umstellen.

Seit Russlands Invasion im Februar 2022 haben rund 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine in Deutschland Schutz gefunden. Wegen einer EU-weiten Richtlinie bekommen sie automatisch einen Aufenthaltsstatus, dadurch können sie in Deutschland auch Bürgergeld beziehen.

Derzeit beziehen laut Bundesregierung mehrere Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer diese Leistung. Alleinstehende bekommen 563 Euro pro Monat. Im Jahr 2024 flossen insgesamt rund 6,3 Milliarden Euro Bürgergeld an sie. Insgesamt wurden im selben Jahr 46,9 Milliarden Euro an Bürgergeld ausgezahlt – fast die Hälfte davon an Menschen ohne deutschen Pass.

Aus der CDU kommt Unterstützung für Söders Vorschlag. Kanzleramtschef Thorsten Frei erklärte im RTL/ntv-"Frühstart", das Bürgergeld habe dazu beigetragen, dass die Integration in den Arbeitsmarkt schlechter verlaufe als in anderen Ländern. Doch wie viele Ukrainer arbeiten tatsächlich in Deutschland?

Erwerbsquote steigt auf 43 Prozent

Die Bundesagentur für Arbeit rechnet, dass nur knapp 35 Prozent der Ukrainer in Deutschland erwerbstätig sind. Dabei ziehen sie jedoch alle ukrainischen Staatsangehörigen in der Bundesrepublik ein, auch jene, die vor der Vollinvasion eingereist sind.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) in Wiesbaden hat sich dagegen genauer mit den Menschen befasst, die seit Februar 2022 aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. In einer Erhebung aus dem Februar berichten die Forscher, dass die Erwerbstätigenquote unter ihnen kontinuierlich angestiegen ist. Im Sommer 2022 arbeiteten nur 16 Prozent der Geflüchteten, im Frühjahr 2024 waren es 30 Prozent – und im vierten Quartal 2024 bereits 43 Prozent.

Trotz dieses deutlichen Anstiegs ist mehr als die Hälfte der ab 2022 geflüchteten Ukrainer noch ohne Job – wieso?

Laut einer Auswertung des BIB befanden sich im Herbst 2024 30 Prozent der ukrainischen Geflüchteten auf Arbeitssuche. Doch dabei kommt es oft zu Problemen.